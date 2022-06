3329 64-0159 reportó: “Hola, nesesito ayuda, ayer en una pelea familiar le prendieron fuego la ropa a mi hijo. Él vivía con su abuela, el tío hizo eso. Yo soy la mamá, él tiene 14 años y me lo traje con lo puesto, nesesito si alguien me puede ayudar con ropa talle 16 o 1 zapas 37/38, les agradecería ya que no cuento con trabajo”.

