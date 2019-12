Náutico tropezó en San Antonio de Areco y la serie se definirá en el José Geoghegan

Náutico no pudo abrochar su clasificación al Final Four del Clausura de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) porque perdió el sábado por la noche frente Tempestad 112 a 105 en un duelo en el que fue de mayor a menor y sufrió la falta de centímetros (no jugaron Maximiliano Lococo ni Matías Machicote).

El inicio de los sampedrinos fue bueno porque impuso su ritmo y contraatacó en velocidad cada vez que recuperó el balón. En las ofensivas estáticas, movió bien el balón y encontró puntos en todos sus jugadores, ecuación que lo llevó a tener una máxima diferencia de doce puntos a su favor.

Sin embargo, desde los quince minutos fue el local el que, con Francisco Rasio como pilar (33 unidades), manejó los hilos. Emmanuel Lavergne lastimó desde la línea de triples (24 con seis triples) y Bernardo Laguzzi (28), de a poco, se adueñó de la pintura.

En el tercer cuarto el cotejo se hizo gol a gol. Aunque falló poco adelante, tuvo problemas en defensa para frenar a los tres jugadores más importantes del rival quienes cuando no pudieron por las suyas contaron con cierta complicidad de los jueces que no midieron con la misma vara en los dos costados.

El partido se le fue al conjunto de Martín Gálvez cuando se apuró a definir algunas ofensivas. El dueño de casa encontró en sus actores de reparto (Andrés Boscovich aportó 17) las variantes para inclinar la balanza a su favor y, con tiros libres, se llevó la victoria e igualó la serie 1-1.

Rodrigo Bravo, Federico Parra y Joaquín Gómez fueron los goleadores del visitante con 27, 22 y 21 puntos respectivamente. Además, Emir Diamante sumó 19 y Fausto Segalat 13. La definición será el próximo viernes en el gimnasio José Geoghegan dónde Náutico buscará la clasificación a su segundo Final Four de la temporada.

Síntesis

Tempestad (112): Francisco Rasio 33, Emmanuel Lavergne 24, Francisco Ojeda 0, Bernardo Laguzzi 28, Santiago Heredia 3 (x); Andrés Boscovich 17, Christian Bevilacqua 3, Benjamín Álvarez, Matías Pavone, Vicente Ford 2, Juan Cruz Martorelli 2, Jesús Cardogna. DT: Iván Cárdenas.

Náutico (105): Fausto Segalat 13 (x) Federico Parra 22 (x), Joaquín Gómez 21, Rodrigo Bravo 27, Emir Diamante 19 (FI); Alejo Mitidieri 0, Tomás Nakama 2, Joaquín Pintor 1, Luca Tagliatori 0, Martín Zuvilivia 0. DT: Martín Gálvez. AT: Samuel Panatteri.

Parciales: (20-32), (28-13); (29-29), (35-31).

Árbitros: Pablo Cesio y Sergio Verón.