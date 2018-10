Náutico festeja su mes aniversario con una muestra de fotos inéditas

"La muestra fotográfica narra la historia (o una parte de la historia) del Club. Describe o pinta el fundamento que hizo posible este presente, pleno de logros y superaciones… Un solo detalle a tener en cuenta: para ver las fotos habrá que ingresar por esta pasarela, que conduce al Club Viejo", anunció Roberto Young desde el muro de Facebook de los amigos del Club Viejo que recopila historias e imágenes de todos los tiempos, invitando a "arremangarse" en clara alusión a las aguas que se superponen al viejo muelle que ilustra esta publicación en tiempos de camalotes e inundación.

La iniciativa que comenzó a acunarse cuando evaluaron que las fotos de Mario Zapatella no habían sido exhibidas y ordenadas hasta esta mañana, cuando quedó inaugurada la muestra con la presencia del Comodoro Marcos Arana y con invitados especiales a los que se sumó la prensa.

El 30 de Septiembre, en el mismo muro al que se puede acceder desde aquí, Young confirmaba de qué modo se preparaba la exposición: ..."me limité a digitalizar, seleccionar y subtitular los 113 negativos que serán expuestos en el antiguo "chalet". Una buena noticia: las copias ya están impresas, y en poder de la Institución. De esto se ocupó personalmente el Vicecomodoro Gugger. En cuanto a los detalles de la organización, vale decir, determinación de fechas de inicio y cierre, horarios, difusión, invitaciones especiales e impresión de afiches, corresponden y es razonable que así sea, a la órbita del Club. Me permito recomendar enfáticamente dicha exposición, cuyas imágenes iremos reproduciendo a posteriori. En cuanto a las fotos que ilustran este comentario, parecen (aunque no son) de Mario Zapatella. En realidad las tomó Tito Dome, durante la gran inundación de 1966. El Club se las vio mal y estuvo entre las cuerdas, como podrán ustedes apreciar"...