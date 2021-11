Natalia Claverini se despidió del Concejo Deliberante recordando a las víctimas de la pandemia

Este jueves, en la última sesión del Concejo Deliberante del año, la concejala Natalia Claverini, integrante del bloque Juntos, destacó en su mensaje de despedida a quienes perdieron la vida producto de la pandemia, entre ellos su marido, Alejo Baronguele, fallecido a los 52 años.

“Un año muy difícil para todos. Y más para algunos. Alejo no está acá porque la vacuna no le llegó a tiempo, como muchos ciudadanos estaban anotados, pero no le llegó a tiempo”, recordó la edil y agregó: “Cuando él falleció, murió mucha gente de esa edad y seguramente habrá sido una de las olas más fuertes que tuvimos en San Pedro”.

Además, recordó al consejero escolar Fernando “Nano” Cajide, también víctima de la pandemia, y a Patricia Rocca, la concejala que falleció este año, situación que representó un duro golpe para todo el Concejo. “Todos ellos están acá, Patricia está acá y Alejo también”, aseguró, visiblemente emocionada.

Por último, agradeció a todos los integrantes del cuerpo. “Quiero decir algo: la situaciones límites a uno le llevan a conocer las personas que están y las que no también. Desde la persona que limpia en la puerta hasta el intendente, todos estuvieron siempre. Todas las noches cuando pedíamos por su recuperación, antes, después, durante”, dijo Claverini para despedirse de su tarea.