Narcopizzería: dos condenados y una acusada en rebeldía que no se presentó al juicio

Maximiliano Pozzolo y Juan Eduardo Perfume fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de comercialización de estupefacientes, en trámite abreviado, pero no deberán cumplirlos en la cárcel porque ya estuvieron tres años con prisión preventiva, aunque bajo arresto domiciliario. Mariela Bogado enfrentaba este jueves su juicio oral, pero no compareció. El Juzgado ordenó que se la ubique y si no aparece pedirá su captura. Los tres están acusados de regentear una pizzería en Máximo Millán al 500, desde la que vendían cocaína.