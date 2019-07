Nahir Jatil, tras sufrir una grave lesión en el Torneo Ludmila Manicler: "No me queda otra que juntar fuerzas y ponerle lo mejor"

La décima fecha del Torneo Ludmila Manicler que desarrolló el domingo en la cancha de Los Andes el Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Sampedrina (LDS) no terminó con sonrisas porque Nahir Jatil de Paraná sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna derecha en la victoria de su equipo ante Sportivo Azul 1 a 0 con gol de Sonia Roldán.

La joven participó de una jugada desafortunada con una rival y se llevó la peor parte. Inmediatamente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Emilio Ruffa donde se constató la lesión, la enyesaron y regresó a su casa para días después visitar a un traumatólogo. "Estoy dolorida, me dieron unos calmantes. Supuestamente me operan el martes de la semana que viene, están esperando la prótesis", relató la futbolista albirroja a La Opinión al mismo tiempo en que explicó que la recuperación le llevará "cinco meses aproximadamente" y que le explicaron que pos intervención quirúrgica tendrá que "andar con muletas" aunque podrá "apoyar un poco el pie".

Es el primer año que Jatil integra un plantel en un certamen oficial y estuvo en los nueve partidos que afrontó el conjunto dirigido por Silvana Brambilla. "Siempre quise jugar pero no sabía en dónde. Como soy hincha de Paraná me encantó tener esa oportunidad de poder entrenar y jugar en el club", admitió.

Las lesiones suelen llegar en momentos inoportunos a cualquier deportista y su caso no es la excepción porque en agosto tiene previsto su viaje de egresados a Bariloche, travesía muy esperada por cualquier adolescente próximo a concluir sus estudios secundarios. A pesar de su situación, sostuvo que es muy probable que pueda ir tomando los recaudos necesarios: "Hablando con el doctor me dijo que seguramente llegue a irme pero con muletas y cuidándome".

Por último, sobre cuándo podrá regresar a los campos de juego, Nahir no tiene una fecha confirmada porque dependerá de cómo evoluciona de la lesión a la que, a pesar del mal trago que le genera, se la toma con optimismo y sin rencor alguno: "Esta vez me tocó a mí y no me queda otra que juntar fuerzas y ponerle lo mejor a todo".