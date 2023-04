Museo Paleontológico: 20 años de pasión para recuperar restos fósiles y archivos

El jueves 13 de abril en Radio Cuarentena los recuerdos se sumaron tras dos décadas de seguimiento de la trayectoria del legado que José Luis Aguilar y el Grupo Conservacionista de Fósiles concretaron en 2003: un museo para exhibir restos fósiles hallados en suelo sampedrino.

La puesta en marcha de la casa que hoy es museo fue una verdadera epopeya y si bien hoy una Ordenanza Municipal que resguarda el patrimonio histórico sampedrino, la cesión de ese inmueble que fue comprado durante la gestión de Julio Pángaro, y destinado por ese entonces a oficinas del Concejo Deliberante, fue finalmente cedido para una muestra que cuenta con el reconocimiento de prestigiosos arqueólogos y es orgullo de la ciudad a la hora de mostrarlo a las visitas.

“Nosotros habíamos arrancado con paleontología en el año 1998 y ya para el año 2002 en plena crisis -porque uno se olvida del contexto- se le plantea al intendente Mario Barbieri”, recuerda Aguilar sobre el momento en que recibieron una propiedad en ruinas y que se usaba como depósito para empezar a reciclar.

Lo lograron, ladrillo a ladrillo, porque ese edificio también tiene historia.

“y vos lo pensás y decis ni loco hago todo lo que se hizo en ese momento”

José Luis aclara que cuando comenzó era empleado de Papel Prensa y que cada día le dedicaba más tiempo a la tarea que comenzó con un hallazgo y luego se transformó en una cuestión de amor propio y colectivo por desgranar la historia de los primeros “habitantes” de estas tierras: los animales prehistóricos.

“En un determinado momento después de haber asumido el compromiso del museo a mi se me cae el grupo, me había superado por todo lo que había que hacer ahi y me quedo casi solo; en un momento, una tarde me pongo contra el árbol y…”, se quiebra por la emoción el titular del museo por aquel recuerdo para continuar con un “pero bueno, después fue saliendo, se acercó gente nueva y lo logramos”.

Hoy destaca el gran número de jóvenes y niños que se acercan al lugar y mantienen encendidos los deseos de llevar adelante este megaproyecto.

Revistas de divulgación científica, documentales, expertos paleontólogos, museos colegas se han encargado de destacar la labor de los sampedrinos. A todo lo relatado en la nota que brindó a la periodista Lilí Berardi se debe agregar una nueva sala donde se digitalizan miles de páginas pertenecientes al archivo judicial que refuerza la memoria de todo lo acontecido en la ciudad. Es una tarea silenciosa y paciente pero todo quedará guardado en archivo digital para las futuras generaciones.