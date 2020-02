Murió hombre de 29 años tras ser apuñalado, el agresor ya está detenido

Pasadas las 20 horas policía acudió a un domicilio de calle Martín Fierro. Allí un hombre agredió a otro a puñaladas y según indicaron allegados a la investigación la riña se produjo por un problema con la actual pareja de su ex compañera.

La ambulancia del Same lo trasladó en situación crítica, con heridas en el pecho de las que no se pudo recuperar pese a los esfuerzos de los médicos. El Dr. José Herbas informó a La Opinión que durante "casi una hora hiceron RCP, logró saliir dos veces pero ante el tercer paro no pudimos sacarlo". Diego Mercado tenía 29 años y su deceso se produjo a las 21.30. Presentaba una herida profunda de arma blanca en el torax.

Su familia recibió la confirmación de los motivos del deceso en el Hospital. Pasadas las 21.30 policía científica trabajaba en el lugar para peritar el sitio donde ocurrió el crimen y establecer las circunstancias.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal N° 5 a cargo del Dr. Marcelo Manso.