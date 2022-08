Municipales encontraron una bolsa con juguetes sexuales en la plaza Constitución

"Nos encontramos cada cosa", dijo el director de Servicios Públicos mientras pedía a los vecinos que no arrojen residuos en zanjones, callejones rurales y zona de barrancas. "No lo vas a poder creer", agregó y no quiso revelar qué era. Luego, se acercó con el material en cuestión: varios juguetes sexuales de diverso tipo y tamaño que aparecieron en la plaza Constitución. ¿Quién los habrá tirado?