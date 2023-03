#4613: “Hola, hoy a la mañana iba por calle Oliveira Cézar frente a la plaza del barrio San Julián y salió un perro que me corrió y me mordió, digan que justo llevé zapatillas sino me hubiese mordido. Me corrió y me mordió la zapatilla. Tiene una cucha afuera, el dueño ¿por qué no lo mete adentro ya que la casa tiene rejas y el perro es grande?”