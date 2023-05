Muerte de Lalo Cantero: qué dijo el periodista que cubrió el asalto comando

El director de Enlace Crítico estuvo en el lugar de los hechos minutos después de la fuga de un grupo de delincuentes que llegaron a la finca de una carbonería zarateña.

El periodista Carlos Riedel no ahorró comentarios y aventuró una hipótesis firmes. Podrían ser más de cinco los delincuentes que ingresaron y se fugaron por la parte trasera de la propiedad. Cuando entraron, dispararon a quemarropas sobre el empleado de 22 años que perdió la vida en el acto. Más tarde “podría haber sido desde un techo”, las balas alcanzaron al policía oriundo de Río Tala. El sargento Ezequiel Romerio que lo acompañaba aquella noche, se recupera de las heridas que sufrió en su pierna izquierda.

“Todavía sigue el estupor aquí en la zona, porque si bien Zárate no escapa a la “normalidad” de los 135 municipios bonaerenses con respecto a la inseguridad, hechos de este tipo que yo recuerde, no me consta”, dijo el periodista el sábado en Sin Galera.

“El llamado al 911 entró alrededor de las 20:00 horas. Hubo un despliegue muy, muy rápido por parte del personal policial y bueno se originó esta balacera que lamentablemente tuvo como resultado dos victima fatales y personal policial herido”.

Al ser consultado sobre el modo en que desde su labor periodística pudo reconstruir el hecho, dijo: “Ese día los tres empleados que viven en una casa a un costado porque se quedan durante toda la semana, estaban preparando la comida cuando irrumpieron estos delincuentes que en principio y todavía es materia de investigación, no ingresaron por el frente de la propiedad sino por los fondos y por el mismo lugar escaparon. Allí se produce la primer muerte de este chico de la localidad de Lima al que según los testimonios prácticamente lo fusilaron de un tiro en la cabeza y después ingresaron a la casa donde estaba la familia buscando claramente dinero”, hablaba del trabajador que 22 años abatido esa noche.

Tras avanzar en su hipótesis, Riedel explicó que “dio la casualidad de que la hija del propietario en un descuido pudo escapar a avisarle a su pareja, que salió por una ventana y fue quien hizo el llamado al 911. De allí en adelante sucedió todo este trágico episodio” que encontró a Osvaldo “Lalo” Cantero intentando actuar en cumplimiento del deber cuando recibió un impacto letal en su abdomen.

“La cosa estaba tan bien armada que había una suerte de francotirador, por decirlo de algún modo, arriba de los techos que fue quien abrió fuego contra el personal policial y cubrió después la huida de sus cómplices”, esa es la conjetura principal que podrá develarse cuando declare el compañero de patrulla de Cantero que aún se recupera de sus lesiones.

El único detenido, un sargento de 25 años que tiene antecedentes por haber extraviado dos veces su arma reglamentaria y a quien apodan “el correntino” no parece ser el jefe de la banda. Tal vez un “entregador” de los datos que señalaban que en esa propiedad había dinero.

“Me remonto a lo que una vez me dijo un comisario, me decía ustedes en Zárate no tienen bandas organizadas tienen el delincuente comunes, el arrebatador, el motochorro. Los golpes importantes normalmente es gente de afuera”, reflexionó Riedel antes de cerrar la nota.