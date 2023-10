Mucha caca de perro

“Hola buenas tardes! Hago está observación como cualquier vecino de la cuidad de San Pedro. Hoy por la tarde aprovechando el día espléndido y de disponer de una tiempo libre, decidí llevar a mi familia a caminar por la zona del boulevard, más precisamente desde calle Salta en dirección hacia la Aduana. No imaginan la tristeza que me dio no dejar a mi hijito de tres años de vida, caminar y disfrutar del pastito de la zona. Todo eso debido a que varios de los vecinos más cercanos sacan a sus perros a ensuciar, heces de perro por todas partes. Casualmente una persona transeúnte llevaba un perro con la correa colocada, momento dado lo suelta para que el can pueda hacer sus necesidades naturales, en cercanías de la plaza. La verdad que es totalmente desagradable no poder sentarse en el pastito del lugar al sol por la inmundicia que los perros dejan en el lugar. Sinceramente aborrezco a cada uno de los que sacan a pasear a sus perros por el lugar y dejan toda esa suciedad”, dijo Fernando Andrés y envió su video.