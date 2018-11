Motociclista chocó al exconcejal Atrip en 25 de Mayo y Güemes

Este jueves, alrededor de las 17.30, una motociclista impactó contra el automóvil que conducía el exconcejal Norberto "Cachi" Atrip en la esquina de 25 de Mayo y Güemes, cuando el exfuncionario iba a doblar hacia la derecha y la conductora de la moto intentó sobrepasarlo por la derecha.

La motociclista no llevaba puesto el casco protector y, a raíz del golpe que sufrió al caer, fue trasladada a la Guardia del Hospital por una ambulancia del servicio de emergencias SAME para evaluar si tuvo algún tipo de herida.

"Venía andando con el auto y cuando iba a doblar una moto se incrustó, por suerte yo no venía ligero y la moto tampoco", dijo "Cachi" Atrip a La Opinión en la esquina donde sucedió el accidente, que permanecía cortada al tránsito a la espera de que Policía Científica revisara el lugar.

"La llevamos en ambulancia para que la revisen. No tenía nada aparentemente, pero por las dudas. No tenía casco ni seguro", agregó sobre la situación de la motociclista. "Gracias a Dios no pasó a mayores, la chica estaba asustada", dijo.