Motociclista accidentado: le retiraron asistencia respiratoria a Pablo Cáceres, pero “su panorama no es bueno”

Permanece internado en estado reservado Pablo Cáceres, el sampedrino que sufrió un accidente el 18 de junio cuando impactó con su moto contra una casilla de gas en avenida 3 de febrero y sufrió graves lesiones en su cabeza que implicó su derivación a una sala de terapia intensiva del Hospital Blas L. Dubarry.

En el último parte médico, difundido después del mediodía de este lunes, hubo novedades respecto al cuadro de neumonía que atraviesa desde la semana pasada. Los médicos detallaron a su familia que han podido retirarle el “tubo respiratorio” para remplazarlo por una “máscara” y esperan a que siga evolucionando. La dificultad con la que cuenta en estos momentos es que tiene fiebre y mucha secreción, por lo tanto deberán “aspirarle” la mucosidad.

Sin embargo, aún esperan más respuestas neurológicas. Los médicos lamentaron informar que las lesiones se dieron en la parte frontal de su cerebro, “afectándole la capacidad de entendimiento e impidiéndole muchas veces comprender”, le comentaron a la familia.

Es por esa situación que Cáceres por momentos “tiene movimientos de su boca que no son habituales de su edad, sino de un bebé”, argumentaron en relación a las reacciones que presenta. Pudieron establecer que los “daños cerebrales no serán leves” y por último concluyeron que “el panorama no es bueno”.

Los médicos explicaron a los familiares presentes que en esta primera etapa están abocados a controlar su infección respiratoria. Luego se abocarán a evaluar las secuelas que puedan surgir por las lesiones sufridas, algo que no pueden determinar por completo debido a las drogas presentes para la sedación, y recién a partir de allí podrán establecer un plan de rehabilitación.

Continúan pidiendo dadores de sangre 0 negativo en el Hospital de San Pedro y dos donantes de cualquier grupo o factor para el Hospital Blas L. Dubarry de Mercedes.