Morro Iglesias tercero en el TC Pista Mouras: De no tener planeado "correr" en 2019 a quedar en el podio de la Copa de Plata

El contexto en el que Fernando Iglesias -h- logró el tercer puesto en la Copa de Plata del Turismo de Carretera Pista Mouras (TCPM) evidencia el esfuerzo y la lucha de un piloto con un equipo familiar liderado por su papa, el "Pichi", al que no le sobra nada y trabaja incansablemente antes de cada fecha para poder participar.

Morro comenzó la temporada afuera de los circuitos porque no se presentó en la primera fecha en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, tras un 2018 en el que estuvo en algunas pruebas del Turismo de Carretera Mouras (TCM). Sin embargo, tras ganar la segunda en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, quizás sin saberlo o desearlo por el contexto, inició su camino al podio y casi título, ese que ostentó en las primeras cinco vueltas de la última final.

Tras su primera victoria en una categoría nacional, el 17 de febrero el sampedrino, en una entrevista a la TV Pública, explotó y graficó su realidad: "Honestamente es increíble. No iba a correr este año porque estaba muy mal presupuestariamente, pero nos empezamos a movilizar con mi familia y amigos que me bancaron en un momento muy malo mío. No pensé que iba a correr este año".

Sobre por qué decidió volver a subirse a su Chevrolet, detalló: "Un domingo estaba en San Pedro tranquilo como todos los días, siempre con las ganas y buscando el presupuesto. Surgió una charla y nos empezamos a movilizar. Empezamos con el auto y estamos acá y ganamos la final".

Tal como explicó, Iglesias no iba a "correr" en 2019. Pero, con valentía, decidió bajar un escalón en la escalera de la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) al TC y tuvo su recompensa.