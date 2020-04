Morro Iglesias se midió en el simulador del TC con los mejores pilotos del país

En cuarentena la Asociación Corredores de Turismo de Carretera (ACTC) no puede continuar con el desarrollo del campeonato de TC, el más antiguo y tradicional de Argentina, y encontró en las carreras a través de simuladores con los mismos pilotos que compiten en la categoría la manera de entretener al público fierrero.

La primera fecha se realizó el 29 de marzo y la ganó, sentado desde su casa en Arrecifes, Agustín Canapino en el circuito de Concordia, Entre Ríos. En ese evento, que fue solidario y se recaudó dinero para el Ministerio de Salud de la Nación, no participó Fernando Iglesias porque no pertenece a esa división sino al TC Mouras (TCM) y se tuvo que conformar con presentarse en la propuesta similar que llevó a cabo ese mismo día Rosario Racers en Turismo Nacional Clase 3 y ganó las dos pruebas.

El próximo domingo entre las 11.00 y 14.00 se transmitirá en vivo por la TV Pública, el canal de Youtube y Facebook Live de la ACTC la segunda jornada del TC Virtual en la que sí participó Morro con el auto de Emiliano Spataro. Incluso, junto a Ian Reutemann, Matías Canapino y Otto Fritzler fueron los únicos que no pertenecen al TC que compitieron en el evento que se grabó entre semana y se usó el autódromo de Toay, La Pampa.

"Me llegó la invitación de parte de la ACTC porque vieron que funcionaba muy bien en los simuladores. Se viene muy buena fecha, vamos a andar ahí", contó a La Opinión el sampedrino quien, obviamente, no puede comentar cómo le fue hasta tanto la carrera no se emita al público. Como explicó en la charla en vivo por Instagram que mantuvo días atrás con este medio, en su casa cuenta con un simulador que es el que utiliza para entrenar y, ante la imposibilidad de estar en actividad por el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación de la pandemia de COVID-19, competir contra otros pares.

De la prueba del TC Virtual participaron los mejores automovilistas del país quienes, a través de una máquina, se emparejaron y demostraron sus virtudes detrás de la pantalla. Iglesias compartió la pista con, entre otros, Canapino, Sergio Alaux, Santiago Álvarez, Facundo Ardusso, Juan Cruz Benvenuti, Nicolás Bonelli, Juan Martín Bruno, Jonatan Castellano, Juan Tomás Catalán Magni, Facundo Chapur, Diego Ciantini, Pablo Costanzo, Juan Bautista De Benedictis, Diego De Carlo, Josito Di Palma, Christian Dose, Gastón Ferrante, Norberto Fontana, Esteban Gini, Andrés Jakos, Mauricio Lambiris, Christian Ledesma, Leandro Mulet, Carlos Okulovich, Leonel Pernía, Matías Rodríguez, Álan Ruggiero, Juan Manuel Silva, Nicolás Trosset y Luciano Ventricelli.

La tercera fecha del TC Virtual será el 3 de mayo en el circuito de Villicum en San Juan. Además, el 17 se correrá en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; y el 31 en Rafaela, Santa Fe.