"Mono" Acosta contra concejales que fueron a Inspección: "Son unos delincuentes, hijos de mil putas"

A raíz de un reclamo de mejoras en las condiciones laborales del edificio del denominado "Polo de Seguridad", los trabajadores municipales que se desempeñan en ese sector de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad mantienen una retención de tareas, por lo que los funcionarios políticos del área atienden al público.

Este miércoles, a Eduardo Roleri y Juan Almada se sumaron concejales de Cambiemos. Iván Paz, Verónica López y Natalia Claverini se presentaron a colaborar en la atención a quienes necesitan hacer trámites para las licencias de conducir y desataron la ira de los sindicatos, que denunciaron la situación en el Ministerio de Trabajo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Cruz Acosta, cargó en duros términos contra los ediles oficialistas que fueron a Inspección. "Delincuentes, que se aumentan una dieta vergonzosa, hijos de mil putas, van a ocuparles la silla a los trabajadores", dijo a La Opinión y agregó: "Es ilegal que los concejales ocupen el lugar de un compañero que está reclamando por sus derechos".

"Dejamos asentado lo de los concejales, que para ir a trabajar al Concejo Deliberante no van nunca, no cumplen horario ni nada, pero para ocuparle la silla al trabajador que está haciendo un reclamo, van, estos delincuentes", se quejó Acosta.

"El patrón de estancia Silvio Corti reconoció que les habían descontado los días. Estos concejales soretes, delincuentes que tenemos en San Pedro, vienen a ocupar la silla de los trabajadores. Vamos a pedir aumento, ofrecen cero pesos; bonificaciones, no; pase a planta, no. Es una vergüenza", señaló.

"Es ilegal que los concejales ocupen el lugar de un compañero que está reclamando por sus derechos. Cuando haya sesión me voy a ir a sentar a la banca ya que ellos no hacen nada ni trabajan nunca, vamos a ir nosotros. Delincuentes, no tienen verguenza", agregó Acosta.