"Mono" Acosta consideró que la intimación para que vuelva al Corralón es una "respuesta a los reclamos"

El gobierno envió notas a dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Juan Cruz "Mono" Acosta, Raúl "Chipi" Benítez y Cristian "Chijete" Culicinio para informarles que debían presentarse a sus puestos de trabajo, en el Corralón municipal.

Desde el gremio aseguraron que ninguno fue notificado. Este viernes enviaban intimaciones como última advertencia. Los sindicalistas tienen licencia gremial y disponibilidad horaria, por lo que sólo cumplen con tareas sindicales. Sostienen que se trata de "una persecución política" ante sus reclamos.

Consultado por La Opinión, Juan Cruz Acosta dijo este viernes que ni el ni Benítez ni Culicinio fueron notificados. "No me llegó ninguna notificación, todavía. Ni a mí, ni a ninguno", aseguró y agregó: "Supuestamente, por lo que dicen, ayer se terminaba el plazo y nos teníamos que presentar, pero no hay notificación alguna, nunca recibimos nada".

"Me llama la atención, porque ayer estuvimos en una reunión de la Mesa de Relaciones Laborales y estaban los funcionarios. Esta mañana estuve en el Corralón, con Juan Bonce (director de Servicios Públicos) y con Ariel Álvarez y nadie me dijo nada", informó el gremialista.

Para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, "es una decisión política como respuestas a nuestros reclamos" y consideró: "Hace tres meses le dieron una disponibilidad a un compañero de otro sindicato, así que eso es una contradicción". En ATE, el otro gremio representativo, también hay quienes gozan de disponibilidad horaria.

"Nos quieren sacar la representatividad de los trabajadores. Nosotros lo que hacemos todas las mañanas es recorrer todas las áreas para ver las problemáticas que tienen los compañeros", dijo Acosta y agregó: "La disponibilidard horaria está desde 1945 para quienes encabezan los gremios, todos la tuvieron siempre. Esto no lo inventé yo, no es de ahora".

También señaló que "le están dando permisos gremiales al nuevo gremio, algo que no pueden hacer", en alusión a UPCN, que desembarcó en la Municipalidad de la mano de la empleada Rosa Celié, exconcejala suplente del massismo, que públicamente expresó su respaldo al intendente Salazar.

Acosta mantuvo el miércoles un fuerte cruce de palabras con el concejal Iván Paz, presidente del bloque Cambiemos. "Andá al Concejo Deliberante a trabajar, que no vas nunca", le dijo Acosta. "El que no trabaja sos vos", le respondió Paz, con el dedo levantado y señalándolo. "Yo trabajo todos los días", aseguró Acosta. "¿Adónde, en qué área?", replicó Paz.

¿Y vos dónde trabajás? Delincuente", acusó el sindicalista, en medio de alusiones a los 96 mil pesos que cuesta cada concejal por mes."Vergüenza no tienen los que cobran y no laburan", disparó Iván Paz, elevando la voz, en referencia a la situación de los gremialistas.