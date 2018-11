Mitre se debate entre participar o no en el Torneo Regional Federal Amateur 2019

El Torneo Regional Federal Amateur 2019 del Consejo Federal comenzó a tomar color y Mitre, club que se quedó con la única plaza de la Liga Deportiva Sampedrina (LDS) por haber sido campeón del Apertura Jorge Santiso, se debate entre participar o no.

"Lo estamos analizando, queremos saber primero como se va a jugar si es en zonas de cuatro o de ocho como es el Federal A. En zonas de ocho imaginate cuando termina y más si pedimos jugadores del medio local se va a complicar que nos los den", sostuvo el coordinador del fútbol del Rojo, Gerardo "Coco" Espíndola, a La Opinión.

Además, aseguró que no se pueden "embarcar" sin saber "cómo se va a jugar". Y admitió: "Si llegamos a la fecha límite y no sabemos, seguro vamos a decir no". Según dio a conocer Ascenso del Interior en un detallado informe que realizó con colaboración de Santiago Dezio, el órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que organiza el certamen que nació de la reestructuración informó que los clubes tienen plazo hasta el 14 de noviembre para confirmar si se presentan o no.

La Comisión Directiva de la institución de San Pedro convocó a sus socios y simpatizantes a una reunión el viernes a las 21.00 con el objetivo de conocer sus opiniones y "evaluar el material humano y económico" con el que cuentan. "Estamos entusiasmados con la posibilidad pero también convencidos de que la decisión merece un debate general, tanto de los que apoyan la idea de como los que la desechan para finalmente elegir el camino correcto que priorice el cuidado del patrimonio humano y material del rojo", agrega el informe que invita a los afiliados a brindar su punto de vista.

Lo negativo para Mitre es que el Consejo Federal usualmente da a conocer el fixture y formato de juego una vez que conoce los equipos que participarán por lo que la decisión de competir o no es probable que la deba tomar previo a eso. En caso de que desista, la LDS se quedará sin representantes en la primera edición del Torneo Regional Federal Amateur que reemplazó a los federales B y C debido a que, según el despacho N° 12.047, la plaza no se puede otorgar a otro plantel de la misma asociación.

En contraparte, Sportivo estará por la Liga de Fútbol de Baradero (LFB) como uno de los 140 elencos provenientes del Federal B. El resto de los cupos lo utilizarán los 32 finalistas del Federal C 2018 (ascendidos y los que cayeron en cada una de las definiciones) en el que estuvieron Paraná y Las Palmeras; los ocho que bajaron del A; y los campeones de cada una de las ligas del interior como Mitre.

El objetivo de la entidad que preside Pablo Toviggino es que el campeonato, que entregará cuatro ascensos al Federal A, comience a fines de enero próximo.