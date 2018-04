Mitre emitió un comunicado por el robo a sus jugadores

El domingo por la tarde Mitre recibió en el Estadio Municipal a San Roque por la segunda fecha del Apertura Jorge Santiso que organiza la Liga Sampedrina (LDS) para todas las categorías. Luego de triunfar 3 a 0 en reserva, los jugadores rojos entraron al vestuario y al menos seis de ellos notaron que les habían robado el celular además de haberles revuelto sus pertenencias.

Desde el club emitieron vía Facebook un comunicado en el que aseguraron que "no es la primera vez" que son víctima de delincuentes en el predio de la Municipalidad. E informaron: "Al caer la tarde, luego de terminado los partidos, el club intento hacer la correspondiente denuncia policial pero al no ser directamente damnificado no ha sido confeccionada la misma en la delegación ya que los denunciantes deben ser las víctimas y el caso como este, de ser menores, sus padres o un mayor responsable".

Al mismo tiempo, la entidad aseguró que por consejo de la comisaría el martes harán una "exposición detallando lo acontecido" y que van a "extremar el cuidado" cada vez que utilicen el General San Martín.

"Sentimos el malestar de los chicos y de sus familias y los invitamos junto con los directivos a tomar las medidas que sean necesarias para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. De parte de nuestro club nos comprometemos a hacerlo", cerraron.