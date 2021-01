Solucionado: Mili busca su celular

“Yo estuve acampando desde el viernes en el Tiro Federal y hoy a la tarde mi bebé me agarro el celular, no lo pudimos encontrar, llamo y me da que está prendido. Es un Moto C Plus con funda rosa. Por favor, si alguien lo encuentra que se comunique al 3329305500. Por favor, me costo mucho tenerlo”, reportó Mili vía Instagram