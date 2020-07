Microemprendimientos en cuarentena: los licores de "Chuni" desde paraje Basso

"Este año se complicó un poco", admitió Rosana Marisa "Chuni" Tulissi, de 42 años, para hablar de su emprendimiento, que suma sus años, entre recetas heredadas, mucho aprendizaje y clientes que siguen eligiendo cada temporada de invierno sus licores de crema de café y dulce de leche.

En tiempos de pandemia, conseguir alcohol para producir no fue fácil. "Si se conseguía era un parto o carísimo. Por eso este año empecé más tarde, pero bueno: mejor empezar más tarde que no empezar. Tuve que poner un precio que era casi el doble. No te digo que perdí plata, pero tampoco saqué la ganancia que tenía que sacar para no matar a mis clientes de hace 10 años. Es una entradita más", aseguró.

Chuni se considera "hincha de la cocina". Aprendió a elaborar sus productos con libros de cocina, comparando y estudiando recetarios de licores y conservas. Un día comenzó a preparar licor de crema de café y dulce de leche, que son sus "estrellas". "La receta del Tía María me la dejó de herencia mi tan querida y amada amiga Matilde Santi, que sigue en mi corazón", explicó.

Por supuesto, la familia también también ayuda. Cuando Chuni era vecina de Vuelta de Obligado, su hijo "Titi" salía a vender con la canasta y hoy es su hija Catita con quien prepara las etiquetas. "Ella me ayuda a recortarlas medio firuleteras, escritas a mano, pegadas con Voligoma, hechas con el corazón, para que acompañen el cafecito". Si alguien quiere encargar, puede hacerlo con Rosana Tulissi vía Facebook.