Micaela busca las mochilas que le robaron

“Ayer me abrieron el auto y me robaron las dos mochilas de la escuela, no tenían ningún objeto de valor, pero si tenían libros de cuentos y material referido a mi trabajo. Me es de suma urgencia encontrarlos porque pienso que seguramente no le sirve a nadie. Tenía un cuaderno con información importante de mis alumnos. Una mochila es marrón y la otra gris con flores rosas. Fue en zona del edificio Altos de Caseros”, escribió Micaela. Si alguien las encuentra comunicarse al 3329 590421.