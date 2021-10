Mi Pieza: problemas con la app para las ganadoras de entre 100 mil y 240 mil pesos para refacción de vivienda

Luego de que el Gobierno nacional publicara el listado de las mujeres beneficiaras del programa Mi Pieza, que financia obras de refacción y ampliación de viviendas en barrios populares, una cantidad importante de sampedrinas que salieron sorteadas comenzaron a tener problemas con la app instalada para continuar el trámite, lo que les generó preocupación.

El sorteo fue el sábado. Muchas mujeres se inscribieron porque viven en barrios que aparecen en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) creado tras un censo hace unos años y otras porque Desarrollo Humano municipal recorrió zonas para informarles sobre el programa.

Una vez que se vieron en el listado, la ganadoras instalaron la aplicación en sus celulares para completar el trámite, pero empezó a fallar hasta que se cayó el sistema. “Llegué hasta el paso en el que tenías que subir el terreno”, contó en Radio Cuarentena Ayelén, una sampedrina beneficiara.

“Te tenías que anotar, yo elegí la opción ampliación de casa, me saltó que eran 240 mil pesos, te depositaban el 50 por ciento enviando la foto del terreno donde ibas a hacer la ampliación”, contó sobre su caso y agregó “Yo tengo para hacer dos piezas. Con ese dinero llego”.

Ayelén instaló y desinstaló la aplicación, que finalmente luego de unos días comenzó a funcionar. Sin embargo, no puede acceder. “Ahora me pide contraseña y no puedo entrar. Tengo mail y nunca me llegó nada, por mensaje tampoco, consulté po Facebook en los grupos que hay de Anses y a todos les pasa lo mismo”, señaló.

“No tenemos clave, ahora anda la aplicación pero no sabemos qué contraseña poner porque no tenemos. Intenté poner la clave de la tarjeta, la clave fiscal, el número de documento, el número de trámite y no agarra nada”, expuso.

Andrea, otra beneficiaria, contó que solucionó el acceso a la app luego de clickear en donde dice “”olvidé mi contraseña”. De ahí la llevó a otra pestaña donde puso otra vez sus datos (DNI y N° de trámite) y le indicaron que en 48 horas le enviaban el nuevo password.

Otra ganadora, Jessica, hizo lo mismo que Andrea y pudo solucionar el problema de acceso a la app para continuar el trámite de manera tal que le depositen el 50 por ciento del monto para iniciar la obra y una vez que pueda validar que utilizó el dinero con el fin al que fue asignado podrá acceder al resto.

El secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, informó que el Municipio desconoce la cantidad de beneficiarios en San Pedro “porque eso llega directo a las personas a la aplicación de su celular”. En su Secretaría recibieron a personas que fueron sorteadas, que acudieron a consultar.

Respecto de los barrios incluidos, Sánchez señaló que desde Desarrollo Humano recorrieron “La Tosquera y Bajo Tala para informarles que estaban dentro de lo que es barrios populares y que podían inscribirse. Muchas familias ya sabían y habían hecho el trámite”.

Las Canaletas, Banfield, El Argentino, Bajo Puerto, Bajo Cementerio, Alvear y Sbert, Obligado al 2000, son algunos de los barrios que aparecen en el censo que hizo el Renabap. Para los que no aparecen, hay un trámite para hacer que comienza en Anses.

Desde la UDAI local del organismo, Tamara Vlaeminck explicó que en sus oficinas lo que hacen “es garantizar los certificados de vivienda familiar” que se pueden obtener a través de la plataforma Mi Anses, de manera online, pero también presencial, en el horario de 13.00 a 14.00, dispuesto especialmente para este programa.

“Tenemos alrededor de 200 que no fueron relevados, no sabemos quiénes ni cuando van a hacer la encuesta desde el Ministerio de Desarrollo Social pero nosotros les solicitamos que se haga la encuesta”, explicó la funcionaria.

El certificado de vivienda familiar es un requisito para la inscripción, además de ser un barrio popular registrado en el Renabap. “Como muchos no fueron censados y viven en barrios populares, lo que hacemos es solicitar la encuestas, para que sean censadas en una segunda etapa del programa”, informó Vlaeminck.