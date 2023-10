Metieron dos gallinas en el partido entre Paraná y CADU

El partido entre el Albirrojo y CADU estaba pactado para las 16hs, sin embargo eran las 17hs y todavía no había iniciado el encuentro por el retraso de los partidos anteriores.

Pasadas las 17hs con ambos equipos en la cancha, la gente de Defensores Unidos tiró dos gallinas pintadas con los colores de Paraná al campo de juego e hizo retrasar aún más el cotejo.

El árbitro nicoleño, Diego Aguirre tomó la decisión de no arrancar el partido hasta que no saquen las gallinas. Por eso mismo los propios jugadores de Defensores Unidos las tuvieron que sacar, aunque no fue fácil agarrarlas.

Ambas gallinas fueron retiradas por el sector visitante.