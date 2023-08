Metafísica: una charla íntima con la coordinadora del grupo en San Pedro

Noemí Barchiesi está encargada de coordinar el grupo de metafísica en San Pedro. Los encuentros tienen lugar todos los lunes a las 19.00 en “El Cuadrilátero”, la sala municipal de teatro ubicada en Salta y Arnaldo. Son charlas completamente gratuitas y lo único que se requiere para asistir es una donación voluntaria. En diálogo con La Opinión, Barchiesi contó cómo se convirtió en facilitadora y cuáles son las dinámicas del grupo y sus actividades.

Todo comenzó en el año 2001, cuando decidió acercarse a esta disciplina de la mano de Mónica Nuñez, quien dirigía el grupo en San Pedro. Finalmente, en marzo del 2007 se convirtió en la coordinadora en nuestra ciudad y también en San Nicolás. “Me agarró ese apuro de poder contar lo que había aprendido y lo que logré poner en práctica en mi vida”, relató.

A través de una búsqueda personal y después de intentar volcarse a diferentes religiones, terminó transitando esta filosofía de vida. “Un día llegué a la metafísica, donde me enseñaron la palabra mágica: dije yo, la frase que me salvó la vida y es que la vida que yo vivo me la armé sola; entonces dije ‘bingo’, porque si me la armé yo, tengo la posibilidad de aprender como hacer para desarmarla”. Descubrir esto, aseguró, le cambió la vida.

¿Cómo funcionan las clases?

“Te vamos a pedir que apaguen los celulares, que no comas, que no bebas, porque tenés que estar con la mente fija y atenta a la actividad que vas a recibir. El facilitador, en este caso yo, te voy a enseñar, primero que nada a verte lo que pensás, a que te observes, en lugar de mirar para afuera, ver para dentro y a partir de ahí empieces a darte cuenta dónde cometés errores para empezar a modificarlos. Entonces hay técnicas, eso se llama empezar a utilizar la ley de mentalismo. La ley de mentalismo tiene una acción, que es que todo lo que vos pensás, sentís, hablás y actuás, obviamente es lo que tenés en tu vida”.

Barchiesi invitó a todo aquel que esté interesado a acercarse a sus clases. Señaló que no hace falta inscripción ni conocimientos previos sobre el tema. También pueden encontrarla en sus redes sociales: en Facebook, como Metafísica San Pedro; y en Instagram como Noemí Barchiesi.

Por otro lado, el 18 de agosto, a partir de las 19.00, en el Sindicato de Empleados de Comercio, llvará a cabo una actividad especial con el facilitador y director de la Escuela de Metafisica de Buenos Aires, Fernando Candiotto, quien brindará una charla abierta al público.