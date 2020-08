Messi se quiere ir de Barcelona: Cómo es el ambiente en España, contado por deportistas sampedrinos

Lionel Messi notificó a Barcelona que se quiere ir el mundo se paralizó. La noticia que desde el martes está en todas las portadas de los medios de comunicación y tuvo ramificaciones en los motivos, su posible nuevo club y un sinfín de cuestiones de las que hay más conjeturas que certezas porque ni la Comisión Directiva de la entidad que preside Josep Maria Bartomeu ni el argentino hablaron, tiene foco en España, en la región de Cataluña donde viven varios sampedrinos entre los que sobresalen reconocidos deportistas que conocen el ambiente más allá de que su disciplina no sea el fútbol.

La Opinión dialogó con Adrián Biglieri, Lucas Contreras e Ignacio Villarruel quienes relataron cómo es la situación en esa región de Europa desde que el capitán de la Selección Argentina informó legalmente al Blaugrana que no tiene intenciones de continuar a pesar de que le resta un año de contrato y quiere aplicar una cláusula de salida que es tema de debate.

"Todo hace pensar que se irán, aunque pierda dinero, salvo que cambien de actitud los dirigentes. Hablé con gente vinculada a los dirigentes del Barcelona y lo más probable es que se vaya. La gota que rebalsó el vaso es el trato que le dieron a Luis Suárez que es íntimo amigo de él y le trato que le están dando a él con poca comunicación. (Ronald) Koeman cuando llegó también dijo cosas que le dolieron mucho. También lo que dijo Pique de que nadie era irreemplazable, cosas que suenan feo. Así que lo más probable es que se vaya", contó a La Opinión Biglieri, el mejor padelista de la historia de San Pedro gracias a la carrera que forjó en Europa, continente al que emigró a principios de 2001, antes de la crisis.

El hijo del reconocido pediatra que vive está con su familia en Tarrasa, cerca de Barcelona, explicó también que "es un tema bastante delicado" y aseguró que lo "desgastaron" porque "el trato que hicieron con Suárez siendo el tercer mayor goleador de la historia del club fue pésimo" y el uruguayo es íntimo amigo de Messi. Y cerró: "Parece que lo hubieran hecho a propósito para que se vaya. Ahora va a ser un tema legal y de conflicto legal durante bastante tiempo. Por un lado, dicen que tenía que avisar hasta el 21 de junio para irse gratis y otros dicen que diez días posteriores a terminada la temporada. Es muy jodido".

Contreras, en tanto, explicó que en materia deportiva "es lo único que se habla" y aclaró que "mucho más de lo que se sabe en Argentina, no se sabe". "Acá se dice que se va con (Pep) Guardiola y otros dicen que se va al PSG. Muchos están en contra de los directivos, mucha gente, por como trataron el tema y el tema de los fichajes también. La gente repite mucho lo que dicen los medios. También se habla de la cláusula de rescisión y todo eso. No se habla de otra cosa que no sea eso", detalló el palista que integró durante muchos años la Selección Argentina de canotaje por lo que representó al país en certámenes por todo el planeta, entre ellos el Mundial junior de Finlandia en 1997 donde junto a Matías Alac logró la medalla de plata que, a fin de año, les valió el premio Olimpia.

Curiosamente, Lucas tiene su casa en Castelldefels, localidad ubicada al sur de Barcelona en la que también vive Messi y sobre quien meses atrás, en otra entrevista que brindó a La Opinión, explicó que "prácticamente imposible verlo como a cualquier mortal comprando en el supermercado o paseando por el centro".

Por último, el triatleta Villarruel, que retomó los entrenamientos hace alrededor de tres meses y se prepara para participar de un Ironman el 17 de octubre, repitió que la información que hay es que "se va" y explicó que hay dos bandos, los que apoyan a Messi y los que no: "Hay bastante gente que es anti-Messi y dice que ya no sirve. Otros están preocupados".