Mensajero chocó contra una camioneta en el centro y fue trasladado al Hospital

Un mensajero que circulaba esta tarde por el centro de la ciudad impactó en la esquina de Bartolomé Mitre y San Martín, donde está el Centro de Comercio, contra una camioneta y debió ser trasladado en ambulancia a la Guardia del Hospital.

Publicidad

El accidente ocurrió alrededor de las 14.30. La Renault Kangoo guiada por un joven de 21 años acompañado por otro 19, ambos oriundo de Zárate que estaban repartiendo mercadería para la cadena de maxikioscos Dillon, se movilizaba por Ayacucho y al intentar cruzar Mitre hacia San Martín fue chocada en su lateral derecho por el rodado menor.

“Venía por la calle Ayacucho, el muchacho venía por Mitre, la estaba pasando y vino rápido y me chocó a la mitad. No lo vi, venía rápido. Me dijo una señora que lo vio que venía poniéndose el casco, no venía con las manos en el manubrio”, explicó quien conducía la camioneta. Y agregó: “Nosotros estamos bien, nada grave gracias a Dios. El muchacho se golpeó feo”.

Cuando La Opinión llegó al lugar, el cadete ya había sido trasladado a la Guardia en una ambulancia del Same mientras que los jóvenes aguardaban la llegada de la Policía Científica para que realice las pericias correspondientes. Un patrullero de la Comisaría restringió el tránsito en la zona por lo que no se podía continuar o doblar hacia San Martín.

Por último, el conductor zarateño de la Kangoo deseó que “el muchacho esté bien” porque fue “un choque bastante fuerte”.