Mensajero fue a entregar una pizza y le robaron la moto, la plata y la documentación

Un joven que se desempeña como repartidor de una reconocida pizzería ubicada en avenida Sarmiento fue víctima de un robo mientras estaba trabajando este sábado por la noche: delincuentes le robaron la moto y la riñonera en la que llevaba dinero y documentación.

Alrededor de las 22.00, David Paredes fue a entregar una pizza a una señora que había hecho el pedido en el local para el que trabaja como mensajero. Al llegar al domicilio, ubicado en la cuadra de Javier Rivero al 800, vio a dos jóvenes en actitud sospechosa y dudó, pero dio la vuelta y fue a la casa donde debía dejar el pedido.

Bajó de la moto, una Yamaha YBR, y con la pizza en la mano golpeó la puerta. En ese momento, mientras la mujer que había hecho el pedido abría la puerta, los muchachos ue había visto en la esquina se acercaron a él y lo amedrentaron con piedrazos y un cuchillo.

"Las llaves la tiene él, se la llevaron de tiro, corriendo", dijo Olga, la madre del joven asaltado, a La Opinión. Desde la zona del hecho, vecinos anónimos les informaron que vieron que la motocicleta ingresó al pasillo del barrio Hermano Indio y les aseguraron que "la desmantelaron".

"Dijeron que que el esqueleto estaba ahí, pero que ya la habían desarmado", señalaron familiares de la víctima del robo, Las personas que se comunicaron con ellos para darles datos les dieron hasta el nombre de la persona a la que le habrían vendido las partes.

Tras el robo, la señora que había pedido la pizza llamó a un remis, que el joven asaltado esperó afuera de la casa, para luego ir hacia la Comisaría para dejar asentada la denuncia. Como en la dependencia estaban ocupados con otros menesteres, recién pudo relatar el hecho ante los oficiales alrededor de la 1.30 de la madrugada.

"Yo llamé al 911 y me dijeron que eso no era una emergencia, que hiciera la denuncia en la comisaría; y me cortaron", se quejó Olga, madre del joven víctima del robo. "Lo destruyeron, era lo único que tenía para trabajar, tiene un hijo para mantener", aseguró.

Además de la moto, David Paredes busca ahora su DNI y licencia de conducir que tenía en la riñonera que le robaron, donde además llevaba el dinero de la recaudación laboral de esa noche.