Mensajero chocó contra camioneta del exconcejal Monfasani

Pasadas las 12.30 de este jueves se produjo un accidente de tránsito en la intersección de 3 de Febrero y Nuestra Señora del Socorro, protagonizado por una motocicleta que guiaba un mensajero y una camioneta Ford Ranger que conducía el exdiputado y exconcejal Daniel Monfasani.

Publicidad

Al chocar contra la puerta del conductor de la camioneta, el mensajero, que llevaba puesto el casco protector reglamentario, golpeó la cabeza contra la ventanilla y rompió el vidrio.

Sin embargo, no hubo lesionados y la ambulancia del Servicio de Emergencias SAME que se hizo presente no tuvo intervención y los protagonistas resolverán lo ocurrido a través de su compañías de seguro.

“Yo venía por 3 de Febrero y el tipo venía por Socorro, ni miró”, comentó el mensajero, que frenó, se deslizó de costado, chocó contra la camioneta y cayó al pavimento, tras lo que hubo agresiones físicas entre los protagonistas.

Cuando se levantó, se produjo la gresca. Según relataron allegados al motociclista, cuando intentó acomodar la moto fue increpado por Monfasani para que no lo haga, por lo que se generó una discusión y el mensajero le propinó golpes de puño al exdiputado.

El personal de la Dirección de Tránsito también estuvo en el lugar y secuestró la motocicleta 125 cc. del mensajero porque tenía un caño de escape no habilitado para la circulación en la vía pública.