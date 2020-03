Mensaje anual: la ausencia de casi todo el Consejo Escolar se notó en el recinto

Cuando el intendente interino Ramón Salazar destacó en su mensaje anual el trabajo conjunto con el Consejo Escolar, el único que pudo hacerse eco del agradecimiento fue el consejero oficialista Fernando Cajide, puesto que el resto de los miembros del cuerpo no estuvo presente. Las ausencias más notorias, sin duda, fueron las del presidente, Marcelo Paganuchi, y la de su antecesor en el cargo, Gustavo Liloff.

"El trabajo conjunto con el Consejo Escolar nos ha permitido realizar en estos últimos cuarto años más de 90obras en edificios escolares que se encontraban destruidos. Es verdad que queda mucho por hacer en este sentido, pero no es menos cierto que este gobierno se preocupó por resolver la situación angustiante de muchas escuelas y jardines, haciendo más obras que nunca", dijo Salazar en su discurso.

Al contrario de otros años, en los que la enumeración era exhaustiva y se repasaba establecimiento por establecimiento en los que se había intervenido, esta vez sólo se hizo hincapié en la construcción de "nuevos edificios, como (el anexo de) la escuela Agraria en Rio Tala, la escuela N°13 en la excancha de Banfield y el Centro Educativo Complementario N° 802 próximo a inaugurarse".

La ausencia de los consejeros escolares se dio luego de que el cuerpo expresara su "malestar" por el uso de 26 millones de pesos del Fondo Educativo para pagar sueldos y aguinaldos, de los que hasta ahora el Gobierno sólo repuso 3 millones.

Las más notorias de esas ausencias fueron la del expresidente del Consejo Escolar, Gustavo Liloff, y la del actual presidente, Marcelo Paganuchi, a quien la titular del Concejo Deliberante, Mónica Otero, cuestionó en la última sesión extraordinaria y lo acusó de "desconocer la normativa vigente" en relación al Fondo Educativo.

Consultado al respecto, Paganuchi respondió: "Me había llegado la invitación, creo que el jueves, por el fin de semana largo. La verdad es que yo tenía otro compromiso, no sabía que se abría este mismo domingo y no pude acudir al inicio de sesiones del Concejo Deliberante".

El único presente fue el consejero escolar que reeligió su cargo como primer candidato al cuerpo en la lista de Juntos por el Cambio, Fernando Cajide, quien dijo a La Opinión: "Siempre voy. Somos partes de un equipo, aunque por ahí tengamos algunos cruces con el Ejecutivo".