“Hola, ¿Cómo va?. Soy Melina y quería hacer un reclamo, si alguien de la municipalidad puede ir a ver. En calle José Hernández y Caseros, pasé en moto con mis dos hijas y me caí por qué me patine al doblar. Salieron vecinos del lugar y me dicen que no es la primera vez que sucede esto, nadie hace nada para saber de dónde sale el agua y dar una solución al lugar donde pasan los accidentes”.