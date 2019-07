Médica uruguaya denuncia que un policía la golpeó y la vejó en un domicilio sampedrino

"Me sucedió a mí y no quiero que le pase esto a ninguna mujer más", dijo SJBC cuando comenzó a relatar un caso. Es médica, tiene 38 años y es de nacionalidad uruguaya. Dijo que fue brutalmente golpeada y violada por un efectivo de la policía bonaerense de 37 años, oriundo de nuestra ciudad y conocido integrante de una banda de música folklórica.

La víctima explicó que conoció a su agresor a través de redes sociales hace aproximadamente cuatro meses; en junio, la joven decidió viajar a San Pedro para conocerlo, pero nada de lo que ocurrió después fue como ella lo esperaba.

"A la distancia todo iba bien, pero cuando llegué allí comencé a vivir un calvario: maltrato, golpes y violación", explicó a La Opinión durante la tarde del miércoles y detalló: "Él me daba la cabeza contra la pared una y otra vez y después de eso me violó".

La mujer llegó a San Pedro el 18 de junio y desde ese día, hasta el momento en que logró escapar, observó cómo crecía el maltrato y la manipulación.

"Pude tomar las llaves de la casa y salí corriendo. El primero en ayudarme fue un vecino, pero después también me brindaron mucha contención en la Comisaría de la Mujer, donde me asistieron, me dieron un lugar para estar y después me revisó el médico forense y todo para comprobar las lesiones", relató tras describir que aprovechó el momento en que el hombre ingresó al baño para ducharse.

Las actuaciones fueron derivadas a la Prefectura puesto que al tratarse de un hombre perteneciente a la policía bonaerense, las diligencias deben ser efectuadas por esa fuerza. Horas después fue allanado un domicilio de calle Rómulo Naón; allí secuestraron prendas y otros elementos requeridos pero no hubo detención ya que el Juzgado de Garantías no hizo lugar al pedido de la fiscalía que ese día estaba abocada al esclarecimiento del robo en la casa de la familia Alsogaray.

Silvia logró regresar a su país y tras observar que hasta el momento no ha habido consecuencias decidió romper el silencio porque obtuvo datos sobre antecedentes que pesan sobre su victimario.

"Me dijeron que él ya tenía antecedentes por violencia, pero conmigo llegó más lejos, a mí me violó y de esto me tomó declaración la fiscalía. Me avisaron que iba a pasar todo a Prefectura, que no me iban a hacer una perimetral porque vivimos en dos países distintos y no iba a hacer falta, pero yo no me puedo conformar con esto".

"Una persona así no puede ser la encargada de brindarle seguridad a la gente, es un golpeador y un violador y no quiero que esto le pase a ninguna mujer más", sentenció.

Sostuvo haber sufrido violencia verbal, psicológica y física, y se mostró agradecida con todos aquellos que la ayudaron a volver con su familia a Uruguay. Sin embargo, reconoce que todo lo vivido resulta para ella "un trauma inexplicable", y que hoy tiene la posibilidad de someterse a tratamiento con profesionales "lejos del peligro".

"Yo no soy así, no me gusta hacer estas cosas, pero hoy creo que la mejor Justicia es hacer público todo lo que viví, para que ninguna chica más confíe, para que esto no vuelva a pasar y sepan quién es realmente él", expresó entre lágrimas.