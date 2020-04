Matías Erbin y el boxeo en San Pedro: Su visión sobre el futuro de Kevin Espíndola y Laureano Ubiedo

Matías Erbin es palabra autorizada para opinar de boxeo en Argentina y, mucho más, San Pedro, ciudad que dejó definitivamente en las últimas semanas y se afincó en Los Ángeles, Estados Unidos, por cuestiones laborales en su afán de seguir creciendo en el deporte a través de la preparación física.

Días atrás, el sampedrino dialogó con La Opinión Deportes en el ciclo de charlas en vivo por Instagram y opinó sobre la actualidad del pugilismo en la ciudad con especial hincapié en dos jóvenes que, a priori, son los de mejor presente y futuro como Kevin Espíndola y Laureano Ubiedo. "Con Kevin hay futuro, tiene con qué y tiene una buena chance Alemania. Quizás esto de la cuarentena le vino bien para prepararse en mejores condiciones para una supuesta pelea", señaló sobre el peso pesado y contienda por el título mundial juveniles del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que todavía no tiene fecha pero se confirmó que, tras la suspensión por la pandemia de coronavirus, se realizará.

Además, analizó la carrera de Espíndola y sostuvo que "lo mandaron de muy joven a pelear contra cracks" como le ocurrió en Los Cóndores, la Selección Argentina amateur: "Fue demasiado de golpe, no lo llevaron de a poco y se encuentra a una temprana edad (N. de R.: 23 años), con buenas condiciones pero que estuvo una experiencia demasiado fuerte de entrada. Se le podría haber llevado de otra manera. Tiene condiciones, tiene con qué, tiene que dar con la gente indicada y tomar buenas decisiones él también. A veces hay decisiones, en general, que se toman por el momento que está pasando cada uno en lo personal y económico y a veces las situaciones apremian".

También, Matías se hizo lugar para opinar sobre Ubiedo quien a fines de 2019 se fue de Banfield al Gran Buenos Aires a continuar su carrera: "Es un potencial, tiene mucho potencial. Estoy hablando con los entrenadores que tiene en Buenos Aires y ha evolucionado mucho. Le tocó ahora el traspié de perder algunas peleas pero bueno. Saliste de San Pedro, te encontrás con otros boxeadores y no te eligen el muñequito para que ganes. Vas al frente, tenés que cruzarte y ahí te das cuenta si sos bueno o no. En San Pedro somos todos fenómenos, pero ahí ya te ponen uno que no sabes quién es, de donde viene y vos demostrás si sos bueno o no, es simple".

A través del gimnasio que tiene junto a dos socios Erbin asiste a Espíndola y su equipo como antes lo hizo con Ubiedo. Incluso, contó que le ofreció al Director de Deportes, Ramiro Sánchez Negrete, tener ese espacio para asistir boxeadores locales: "Es para darles un impulso, un lugar y un mejor nivel para entrenar. También hacerles un contacto con buenos promotores o manejadores para los chicos. Cecilio (Salazar) también está al tanto de esto".

Por último, se refirió a otros jóvenes talentos de San Pedro e indicó que "ojalá tengan su despegue". Y, para ello, admitió: "A mí me gustaría tener en San Pedro un entrenador de renombre y mucha experiencia para que pueda darles un toque de calidad a los chicos de la ciudad y hacer algo en la zona".