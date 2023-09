Mataron a Firulais: “la ley de maltrato animal tiene que estar vigente”

Marina escribió a La Opinión contando que un vecino mató a su perro: “No tenía derecho a quitarle la vida a mi Firulais. Lo mató a palazos, solamente porque no le gustaba que cruce a su campo a socializar con sus mascotas de ´raza´ pequeñas. Él iba a jugar y eso que era todo un viejo. No tenía ningún problema de salud Firulais. Compañero incondicional de mi papá y de mi mamá. Me dejó a mi y a mi familia destrozada. Se acercó a avisar después de estar con mi mamá buscando a mi perro y llamándolo a los gritos y ahí no le quedó otra que avisar que estaba en su casa muerto. La descaradez de acercarse con una pala de hierro, con esa misma pala lo mató. No me quedé callada, le dije usted me lo mato, me trató de loca, que no se nada de la vida y le aclaré que tengo 37 años, no nací ayer. Un psicópata que anda a los tiros a las madrugada. Tendrá que dar explicaciones ahora. A mi nadie me devuelve a mi Firulais que hace años es parte de mi familia, pero usted tendrá que responder varias cosas legalmente porque la denuncia ya está radicada. La ley de maltrato animal tiene que estar vigente, en éste caso ya fue muerte. Siempre en mi alma y en mi corazón Firulais. Me esperabas todos los días, corrías hacia mí cuándo llegaba. Compañero fiel, amor puro y sincero. Te voy a amar siempre pequeño Firulais”.