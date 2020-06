Más problemas con IFE: en Anses le dicen que está el dinero pero en el Correo no figura y no pudo cobrar

Tras la difusión de casos de estafa vinculados al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que implementó el Gobierno nacional para desempleados, trabajadores no registrados, empleados de casas particulares, monotributistas sociales y de categorías A y B, aparecieron otras situaciones en las que beneficiarios no pueden acceder a los 10 mil pesos, a pesar de que finalizaron el trámite sin dificultades.

El martes, un hombre que cumplió los pasos de inscripción a través de la web de Anses y que ese día tenía que cobrar, de acuerdo a su terminación de DNI, se sorprendió cuando en la ventanilla del Correo Argentino le dijeron que no había monto alguno asignado en su cuenta.

El beneficiario eligió la sucursal del Correo para cobrar por cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta que no posee CBU y prefirió no optar por la posibilidad de utilizar la app del Banco Provincia ni hacer retiro por cajero automático sin tarjeta.

Por lo tanto el martes, cuando le tocaba percibir los 10 mil pesos del IFE, hizo la cola en la sucursal del Correo Argentino local pero cuando llegó a la ventanilla le explicaron que no podían pagarle porque en el sistema no figuraba su dinero.

Le recomendaron que hiciera la consulta en las oficinas de Anses y así hizo. Desde la UDAI local le infomaron que e el sistema de ellos aparecía como hecho el depósito en Correo, por lo que no entendían que podría haber sucedido.

Volvió al Correo y le dijeron lo mismo: el dinero no aparece depositado. Tanto desde la sede de Anses como en la página web donde hizo el trámite todo figura correcto, pero aún así no pudo cobrar. "

"Me dijeron que llame a Anses. Conté lo que estaba pasando y a ellos les figura que la plata está en el Correo, depositada. El muchacho que nos atendió en el Correo dijo que en el sistema no les aparece para cobrar, no es que alguien la haya retirado", explicó la esposa del beneficiario a La Opinión.

"En Anses le dicen que en el sistema figura que la plata ya fue transferida al Correo Argentino, por lo tanto tendría que poder cobrar. Ayer fue de nuevo, le dijeron lo mismo y que vuelva el viernes a ver qué pasa", agregó.