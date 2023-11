“Más gente capacitada para trabajar en salud”

Una oyente reclamó: “Fui a pedir un turno en el Hospital Sadiv para realizarme una ecografía, para la cual me dieron un turno a las 18 horas. La chica que me atendió me dijo que tenía que tener 3 horas de retención de orina, cosa que me pareció raro pero por no preguntar de más, no dije nada. Ayer fui a ver a mi doctora y la eco que me hice no me sirve ya que no estaba en ayuno. Lo que yo me preguntó es, ¿por qué no ponen gente capacitada para trabajar en salud?”