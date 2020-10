Más de diez instituciones deportivas de San Pedro presentaron un proyecto al programa #ClubesEnObra y todavía no tuvieron respuesta

Cuando en junio el Gobierno nacional lanzó el programa #ClubesEnObra con el objetivo subsidiar a cualquier club para "la construcción, ampliación y mantenimiento de las instalaciones" muchas entidades deportivas de San Pedro, sin actividades por la pandemia de coronavirus, se inscribieron y presentaron su proyecto porque los requisitos no fueron duros.

Con la idea de mejorar su infraestructura con obras o llevar adelante alguna proyectada pero para la que no tienen plata, alrededor de quince instituciones sampedrinas hicieron su pedido por más o menos dinero y cuatro meses después todavía no recibieron respuesta alguna más allá de la que inicialmente les dieron por presentar la documentación.

La Opinión consultó insistentemente a la Secretaría de Deportes de la Nación de Inés Arrondo, área que depende del Ministerio de Turismo y Deportes que conduce Matías Lammens y también lleva adelante el programa, qué clubes de San Pedro accedieron al beneficio. La respuesta fue que en la "lista general" de proyectos aprobados hay "alrededor de 5 mil clubes pero no se pudo acceder a ella para desmenuzar la situación local.

En ese marco, se consultó uno a uno a casi todas las entidades deportivas locales si presentaron un plan al #ClubesEnObra y, acto seguido, recibieron o no ayuda. La respuesta en todos los casos fue "si, pero no", es decir, presentamos un proyecto pero no hubo respuesta". En esa incertidumbre están Las Palmeras e Independiente de Río Tala, Paraná, Mitre, Independencia, Los Andes, Cooperativa Las Canaletas, Pescadores, El Porvenir, Villa Igoillo, América, Náutico, Tiro Federal, Banfield y Central Córdoba de Santa Lucía.

Mientras tanto, en redes sociales el ministerio difundió publicaciones de presentaciones que realizaron Arrondo y Lammens de manera presencial o virtual en diferentes puntos de Argentina en los que anunció la llegada del programa #ClubesEnObra y las entidades beneficiadas. En San Pedro, la espera continúa.

El programa, tal indicó el gobierno nacional, es para "clubes de barrio y pueblo, sociedades de fomento, asociaciones civiles y otros, como entidades de bien público cuyo objeto esté vinculado con la actividad deportiva".

El trámite de solicitud debió realizarse a través de la web del Estado y se exigió documentación que acredite la existencia y funcionamiento regular del club. Además, sobre la obra a desarrollar, hubo que detallar qué se va a hacer, su fecha de inicio y conclusión y el presupuesto tanto destinado a mano de obra como compra de materiales. A medida que las semanas corren, por la crisis económica a los clubes el dinero pedido cada vez les alcanzará menos.

Los requisitos no fueron duros porque, por ejemplo, las instituciones sin personería jurídica o que no están en el Registro Nacional de Clubes de Barrio sólo necesitaron un certificado municipal que acredite su vigencia para poder solicitar el dinero. Por eso, las de San Pedro pudieron proyectar una obra y solicitarle plata al gobierno nacional para ejecutarla.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, el presidente, Alberto Fernández, lanzó, con la de #ClubesEnObra incluida, beneficios para los clubes. El primero fue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) con el que paga porcentajes de sueldos a los empleados y al que en San Pedro accedieron varias entidades como Los Andes, Independencia, Pescadores, Náutico y Paraná. El otro, en tanto, fue el Clubes de Barrio exclusivamente para que las entidades puedan desarrollar obras en sus predios, ayuda de la que varias comisiones directivas aguardan respuesta.