Más audios de los vales de combustible: “Que alguien de arriba sepa, para no quedar pegados”

Mientras avanza el presumario administrativo que busca atribuir o deslindar responsabilidades respecto del canje de vales de combustible por dinero en efectivo en el centro de salud de Vuelta de Obligado, siguen apareciendo audios que dan cuenta de cómo era la modalidad.

Publicidad

El intercambio vía WhatsApp que reveló La Opinión la semana pasada, con audios en los que quedaba claro cómo se hacía el canje y quiénes formaban parte de la cadena, tenía más mensajes de voz en los que uno de los cuatro choferes y una de las tres enfermeras dialogaban al respecto.

Una de las versiones que hay alrededor del tema es que quienes intercambian esos mensajes habrían descubierto la modalidad y para, presuntamente, evitar que alguien se lleve el dinero al bolsillo, la continuarían y utilizarían esos recursos para comprar cosas para el centro de salud.

Por eso, acaso, en los audios que ahora revela La Opinión, la enfermera es insistente con la necesidad de que “alguien de arriba”, es decir de la Secretaría de Salud, avale el canje de vales por dinero para gastarlo en la propia salita.

“De última, que no nos manden tanto combustible, para no estar todos con las manos sucias, porque no es plata limpia, más allá de que nuestra intención sea buena, no corresponde”, advierte en uno de esos audios la enfermera.

“Si yo aparezco con media docena de vasos, un mantel, unas cortinas, de dónde sale, tengo que decir que la compré yo, y ya empezamos a mentir y no me gusta tampoco eso”, señala.

En otro de los audios, sostien que su plan “nunca fue hacer cosas sin que los de arriba supieran” y nombra a “Gabriel o Marcelo” como superiores a quienes, le dice a su interlocutor, deberían poner al tanto.

“Para que nos den el OK, que alguien de arriba sepa lo que estamos haciendo y de dónde la estamos sacando a la plata”, señala la enfermera en el diálogo.

“Para que alguien nos diga ‘sí, cambialo y comprá pintura’, pero para que alguien de arriba sepa, para no quedar pegados como esamos haciendo las cosas a escondidas nosotros tres”, le dice al chofer, lo que revela que alguien más estaba al tanto.

“Que alguien nos tape la espalda, que estemos cubiertos, que no es cosa nuestra, que los de arriba sepan y simplemente nos avalen”, pide la enfermera en otro audio enviado al chofer vía WhatsApp.

La enfermera y el chofer de los audios son los únicos que todavía no declararon. Los otros tres choferes, las dos enfermeras restantes, la empleada de limpieza y la administrativa ya pasaron por la Dirección de Asesoría Letrada.

En el Concejo Deliberante esperan la respuesta del Gobierno respecto del pedido de informe presentado por la concejala Florencia Sánchez y apropbado por unanimidad, con acompañamiento del oficialismo, que consideró “un hecho de corrupción” lo ocurrido.