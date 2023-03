Martina y Justina cumplieron 3 años: las primeras gemelas sampedrinas nacidas en pandemia

Este martes por la mañana, mientras Martina y Justina miraban dibujitos y desayunaban, el programa de Lilí Berardi sorprendió a Selene López, su mamá, con un llamado.

El lunes 20 de marzo se cumplieron 3 años del decreto que impuso a los argentinos el ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia de coronavirus, y también fue un nuevo aniversario de la llegada al mundo de “las primeras gemelas sampedrinas nacidas en pandemia”.

“Las circunstancias en las que nacieron es una anécdota triste y a la vez graciosa. Cuando sean grandes vamos a estar un rato charlando sobre eso”, consideró su mamá al recordar aquellos días.

Las niñas nacieron en el Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, a donde fue derivada de urgencia su madre, con 32 semanas de embarazo, y el papá Nicolás Castro desde el hospital local.

“Fue caótico”, recordó Selene y enumeró las indicaciones que recibía sobre la marcha, porque “todavía no se sabía mucho”. “Me decían ponete el barbijo, sacate el barbijo, ponete cofia, no, mejor no, porque faltaban insumos. Me ponían barbijo y oxígeno, y me decían que no tocara nada nada por el tema covid”, relató la joven mamá.

En el medio de la incertidumbre, los miedos y la soledad que auguraba el anuncio de la cuarentena, llegaron ellas, Martina y Justina, con un minuto de diferencia. Fue un momento de “mil sentimientos”, describió su mamá.

“Había una mamá que dio a luz con coronavirus. A ese bebé lo habían bañado como para limpiarlo bien. Estaban experimentando a ver si podían hacer algo, pero después no supe nada más de ese bebé, y una sala en la que eran todos nenes”, recordó sobre el contexto de emergencia sanitaria en el que nacieron sus niñas.

Tras 15 días en La Plata, la familia retornó a San Pedro. “Fue triste volver por la ruta porque no había nadie, absolutamente nadie. Era de película, todo raro”, continuó relatando Selene. Luego, siguieron los controles y el miedo cada vez que salían de casa.

“Era ir y cuidarlas un montón porque ya estaba el covid ahí. Ibamos con mucho miedo, tenerlas encima y ni sentarte en el banco porque no sabías que podía pasar, mucho alcohol, mucho barbijo, llegar a casa y bañarnos en alcohol, sacarnos la ropa, todo”, contó.

El lunes, Justina y Martina cumplieron 3 años. Aquellos días difíciles quedaron atrás, y su familia disfruta de verlas crecer y aprender. “¡Ya van al jardín!, al Sor Teresa de Calcula”, precisó Selene, orgullosa.