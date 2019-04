Martín Fernández, en su regreso a Náutico: "Ojalá se nos de este año el ascenso"

El sábado Martín Fernández volvió a ponerse la camiseta de Náutico en la Asociación Zárate-Campana (ABZC) después de cuatro años y aportó 8 puntos, 11 rebotes y 3 asistencias en la cómoda victoria 71 a 49 ante Universidad de Luján como local en el gimnasio José Geoghegan y, pos partido, dialogó con José Miguel Güidi a quien admitió que regresó porque le "dieron ganas" y le "abrieron las puertas".

Al mismo tiempo, aseguró que al principio le costó en los entrenamientos pero que ya se adaptó y que está priorizando no lesionarse: "Muy duras estas primeras cuatro semanas, le estoy poniendo mucho laburo de recuperación, intentando no lesionarme que eso va a ser por ahora lo más importante. Ahora me siento más adaptado a los entrenamientos y calculo que voy a ir evolucionando en la parte física". Y agregó: "Contento, espero poder ayudar y vamos a ver como evoluciono en el torneo".

Sobre el equipo, recalcó que "es la base que viene hace años", que "el grupo es muy bueno" y cree que esa "es una de las clavesy base" de los que se quiere "hacer desde el cuerpo técnico". Además, señaló que están "bien" y que van a ir "mejorando" a pesar de que les "cuesta mucho entrenar juntos" y ese es el "factor más importante".

También, el campeón de la Liga Nacional (LNB) con Peñarol de Mar del Plata se refirió al auge del Torneo Local Raúl Rossi que lleva adelante Pescadores donde Náutico Celeste, con el que jugó dos encuentros (frente a Mitre Maxi y A), está en semifinales: "Es muy lindo, arrancan las instancias finales y vamos a ver como termina, ojalá no haya problemas que siempre es por ahí un poco el factor para que se dejen de hacer estas cosas, poner todos un poco para que sea tranquilo y en paz. Ojalá se siga haciendo porque es un movimiento grande".

Por último, volvió a hablar sobre los objetivos del Celeste en la ABZC: "Ojalá se nos de este año ganar el ascenso que el año pasado estuvieron ahí en la puerta, trabajaremos para eso”.