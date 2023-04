Martilleros apunta a los “ilegales” que operan con inmuebles

El Colegio de Martilleros alertó sobre los riesgos que se corren si no se contrata a profesionales matriculados. La línea entre lo que conviene al comprador o vendedor y quienes manejan la actividad se desvanece cada vez que una crisis económica pone en jaque las valuaciones y la conveniencia en la toma de decisiones que hacen tambalear al mercado tanto para la compra venta como para los alquileres.

El martillero Daniel Churruarín intentó explicar en Radio Cuarentena cómo se mueven en redes sociales personas que ofrecen propiedades sin pagar la matrícula correspondiente. “Primero los llamamos”, dijo el entrevistado y aclaró que en muchos casos son estudiantes de la carrera que operan en el mismo mercado en el que lo hacen los titulares de las inmobiliarias.

“Para planear una inmobiliaria, para trabajar corretaje inmobiliario, vender y dedicarse a eso tenés que ser Martillero y Corredor Público y estar inscripto en el colegio departamental, con la matrícula al día y tener habilitación para hacerlo. Venimos alertando en las redes sociales que hay gente que no es martillero ni corredor público, ni tiene inmobiliaria que ofrece propiedades”, sostuvo Churruarí y diferenció la libertad que tienen un particular de publicar su propiedad de aquellos que lo hacen comercialmente.

“El tema es que no podés publicar propiedades de terceros, está fuera de la ley; eso no se puede hacer”, dijo y agregó que ante este tipo de documentación hay que estar alerta porque “después el Colegio de Martilleros no responde ante algo así” en caso de que surjan problemas legales.

Respecto de irregularidades como las que suelen suceder con loteos cuyos terrenos no se pueden escriturar o propiedades a las que le falta documentación y son parte de transacciones, señaló que “la denuncia se hace en el Colegio de Martilleros. Hay que ir allá, te toman la denuncia y ahí se actúa”. Eso es lo que sugirió más allá de cualquier trámite judicial que se inicie por defraudación o estafa.

También habló de la situación de la falta de viviendas, de los precios, de la falta de créditos para comprar terrenos y mencionó la falta de acuerdo que existe entre los poco más de treinta asociados que tienen la cámara.

“Es tanta la desesperación por alquiler porque no hay propiedades disponibles, que cuando aparece algo y alguien lo ofrece con tal de quedar en primer lugar a lo mejor la gente toma la mala decisión de hacer una oferta, una reserva o una transferencia sin tomar conocimiento o sin saber si esa persona existe”, allí es donde aparecen los “ilegales”, denunció Churruarín.