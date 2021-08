Marisa Corvalán ratificó su denuncia contra Marcela Cuñer: “Esto es abuso de poder”

El martes La Opinión reveló una denuncia por “hostigamiento y persecución laboral” que el Sindicato de Trabajadores Municipales radicó en el Ministerio de Trabajo contra la secretaria de Turismo y Cultura, Marcela Cuñer, luego de que la empleada del Estado local Marisa Corvalán asegurar que la funcionaria llamó a un prestador turístico para decirle que iba a cortarle su colaboración si la tenía a ella en su equipo de trabajo.

Corvalán, que hasta la renuncia a Cultura de María José Mora fue coordinadora de Museos, recaló en la Subsecretaría de Género para evitar trabajar con Cuñer porque, sostuvo, la mala relación hunde sus raíces en el tiempo y trasciende la labor política de la funcionaria.

Este viernes, en Radio Cuarentena, Marisa Corvalán relató lo sucedido y aseguró que a pesar de que estas situaciones de “hostigamiento” vienen desde hace tiempo, ahora decidió denunciar porque lo ocurrido la perjudica económicamente. “Es un límite”, señaló.

“Esta persona es indomable y yo creo que ningún otro director del Ejecutivo o funcionario quiere meterse en el problems y siempre va a haber alguien que la sostenga, habría que preguntarles por qué la sostienen”, disparó la empleada que denunció a la funcionaria.

“Es realmente un abuso totalmente de poder”, se quejó Corvalán.

“No es la primera vez conmigo, apenas empezó a trabajar cuando estábamos organizando un evento con una persona que trabaja en INTA, yo estaba ayudando de forma voluntaria colaborando con él y su gente para organizar un evento para que la gente pudiera desarrollar su economía, va a pedirle a Cuñer, creo en el 2016 a penas entro como directora y le dijo ‘ah, pero si estas con Marisa, no'”, relató.

“Esa vez pasó, no era económico, era una ayuda voluntaria, lo deje pasar, fue una vez. Cuando estuve con mi anterior jefa (por la exdirectora de Cultura, María José Mora) sufrimos un montón la persecución dentro del Municipio por parte de cuñer, especialmente yo”, aseguró Corvalán.

Además, contó que en 2012, cuando Cuñer no era funcionaria y trabajaba en el sindicato Uthgra, fue con una amiga para el desarrollo de una serie de actividades y la respueta fue: “Si esta Marisa, yo no te ayudo”. “No sé cuál es el problema, no se cuál es el hecho. Y no es político, porqeu ya vienen de antes este tema”, dijo en alusión a su militancia en la UCR, partido de cuya comisión directiva forma parte.

“Ahora me sentí realmente mal porque perdí un trabajo que realmente necesitaba. Me hizo perder un trabajo y a mí quién me dice que no va a volver a pasar”, se quejó Covalán.

La empleada mantuvo el miércoles una reunión con el intedente Cecilio Salazar para solicitar que confirmen oficialmente su pase a la Subsecretaría de Género, donde se desempeña desde que volvió de vacaciones tras la renuncia de Majo Mora. “Me recibió muy bien, le expliqué lo sucedido, detrás mio había otra persona, un profesora de Educación Física, denunciando un hecho similar, respecto a Marcela Cuñer”, reveló.

Marisa Corvalán anunció que además de la denuncia en el Ministerio de Trabajo recurrirá a la Justicia porque considera que hubo “un abuso de poder” y que fue perjudicada económicamente. “No puede ser que no pueda trabajar, necesito trabajar, me hizo perder un trabajo. Esto no es político, es como una persecución, un acoso, yo lo veo como un acoso”.

La trabajadora, que fue funcionaria de Turismo durante la intendencia de Barbieri y su gestión no pasó desapercibida, aseguró que a pesar de su experiencia en el área se fue de Turismo y Cultura para “no tener problemas”.

“Es un tema, de la forma en la que se expresa Marcela Cuñer a la horaa de increparte en la calle, de gritarte cualquier cosa, no soy la primera que lo vive, yo pido que si a alguien le ha pasado lo mismo de que salga a decirlo, no se quede con eso adentro, porque encima es peor si te lo quedas, que lo salga a decir, realmente no podemos permitir más que toda las personas que se vinculan a Turismo hagan como un monopolio, porque dirigen esto, lo otro”.

“No es la primera vez, lo digo porque tengo los testigos que podrían tranquilamente decirlo. Lo que no entiendo es ese acoso y el abuso de poder por parte de Marcela Cuñer, de impedir que no trabaje. Lo que no le gusta, te lo niega, te lo tapa, aparte te quiere hundir, que eso es peor”, se quejó.

El martes, cuando La Opinión supo de la denuncia del Sindicato, consultó a la secretaria de Turismo y Cultura, Marcela Cuñer, por si quería brindar declaraciones al respecto y dijo que prefería no hacerlo. Sólo se limitó a señalar que el relato de Corvalán sobre el llamado a un prestador turístico para que le discontinúe la relación laboral “no es real”.