Mario Silvia se accidentó y agradeció a los que se preocuparon

“Buenos dias amigos voy a tratar de explicar la foto con el medio yeso que tengo en la mano, estaba en el semáforo de Naón y 3 de Febrero esperando para proseguir con mi trabajo y así lo quise hacer, se puso en luz verde y arranqué detrás de un Fiat Punto, normalmente, pero a la cuadra y media se le atraviesa otro vehículo del lado derecho y por lógica el Fiat tuvo que frenar y a mi no me dio el tiempo suficiente para frenar”, indicó en su mensaje y agregó “lo embisto en el paragolpe del costado izquierdo, y es así que caigo, y gracias a Dios fue una simple caída, enseguida varias personas me socorrieron, lo cual les estoy muy agradecido. Aparentemente yo estaba bien, y continué con mi labor, pero en la mano derecha sentía una molestia y se empezó a inflamar, entonces fui a que me revisaran me sacaron placas, y tengo aparentemente, una pequeña fractura en la mano antes del dedo meñique. Por supuesto esto lo verificará el traumatólogo mañana lunes. Desde ya agradezco profundamente vuestra preocupacion, gracias gracias mil gracias queridos amigos/as”.

Publicidad

Así el conocido mensajero dejó claras las circunstancias en la que ocurrió este accidente y alertó a sus fieles clientes el motivo por el cual se lo ha visto con la mano inmovilizada.