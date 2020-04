Mario Porta y la situación de su heladería: "Si no tuviera resto para bancar a los empleados, vendo el auto que tengo y listo"

El sábado en Sin Galera, Mario Porta, actual dueño de la antiquísima Heladería Porta, dialogó con Lilí Berardí y relató cómo hace para sostener su negocio en épocas de crisis y sobre todo en la actualidad. Aseguró que no tiene ningún interés en aumentar los precios y "estafar a la gente" cuando el pueblo es quien mantuvo en pie "La Porta".

En cuanto a su economía, expresó: "Tengo siete empleados en total, algunos en blanco continuamente y con otros vamos alternando porque a veces se van y deciden trabajar por temporada o eso. Pero yo por ejemplo sé que en invierno compro menos mercadería para poder sostener el sueldo de ellos, aunque es una temporada en la que se trabaja bien, es diferente y más ahora con lo que está pasando".

Aseguró que fue difícil levantar nuevamente la pequeña empresa familiar pero que no está para nada de acuerdo con "esas multinacionales que despiden a 1500 empleados como si nada". "Es algo que jamás voy a entender", añadió.

"Nosotros con Silvia -su mujer- empezamos hace 7 años con la heladería, cambiamos todo y la luchamos porque estaba caída pero la heladería Porta está hecha para el pueblo no para otra cosa, mal o bien nos arreglamos, tenemos para vivir, pagar las cuentas, tenemos los chicos, tenemos todo, o sea que no hay necesidad de estafar a nadie con los precios, no hace falta cobrar una fortuna, siempre fuimos baratos, tuvimos buen precio y buena calidad, siempre fui de la idea que el pueblo de San Pedro nos mantiene vivos y por eso nosotros trabajamos para ellos", relató.

Aunque la situación económica es difícil, Porta confirmó que sería incapaz de despedir a sus empleados y "dejarlos en la lona", y fue aquí cuando se ganó cientos de mensajes de todos los oyentes, al decir: "Yo sigo con siete empleaditos que se compran su motito, que alquilan, que están hasta el cogote con las cuentas, me entendés. ¿Por qué lo vas a echar? No, el resto que tengo es la mercadería que compro en verano y si no tuviera resto, para bancar los chicos, vendo el auto que tengo y listo, para pagarles a ellos".