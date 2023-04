Mariela López aseguró que “se va a modificar” la modalidad de recaudación en el ex Tiro Federal

El Gobierno modificará la modalidad de recaudación y registro de ingresos en el Complejo Turístico Municipal del ex Tiro Federal y prepara la puesta en marcha de un sistema para el pago virtual, tras seis temporadas sólo con efectivo. Sobre ese ítem La Opinión había pedido información que hasta el momento no fue respondida por los ex secretarios Marcela Cuñer y Fabián Rodríguez. En esa solicitud cursada primero en entrevistas periodísticas, luego personalmente y por último por escrito había varios ítems relacionados a los pagos que se recibían en efectivo en varios de los sectores que administra el área.

La secretaria de Turismo y Cultura, Mariela López, prepara con el titular de Economía, Alfredo Carrasco, para que en breve el espacio cuente con la posibilidad de pago vía posnet con tarjetas y con billeteras virtuales.

“No solamente el Tiro, sino que también lo que es estacionamiento”, dijo López en alusión al pago de ese derecho en la playa de Vuelta de Obligado, otro tributo que se abona hasta ahora sólo en efectivo y contra tickets que emite la propia Municipalidad.

“Vine a recepción, me reuní con todos los chicos. Miré todo como se manejaban el tema de ticket y demás”, señaló López sobre el Complejo Turístico Municipal, donde cerró actas y talonarios para “arrancar de cero”.

“Puse fecha y arranqué el libro de actas de manera diferente donde cada uno de los chicos que vende el ticket pone su nombre, el turno que está, la hora y demás”, explicó.

“Quiero comenzar así. Lo mío, de cero. Se hará con otro sistema, con los mismos talonarios, pero arrancar de cero lo que es numeración. Para atrás se hace responsable quien se debe hacer responsable, de acá para allá me hago responsable yo”, dijo.

Mariela López dijo que en sus años como municipal aprendió que “cada ticket, cada número, es plata” y que “no se puede perder”.

Según la Rendición de Cuentas 2022 que ya analizan los concejales, la cuenta “predio ex Tiro Federal” recaudó 6.131.715 pesos el año pasado, de acuerdo a lo que figura como “recursos percibidos” en el apartado del estado de ejecución presupuestaria de recursos.