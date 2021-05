Mariano Ramos analizó el objeto hallado en Vuelta de Obligado y explicó qué es, aunque no descarta ninguna hipótesis

El arqueólogo Mariano Ramos encabezó este viernes en Vuelta de Obligado la investigación sobre el objeto hallado el miércoles por el pescador Jorge López y, en diálogo con La Opinión, explicó de qué se trata, aunque dejó en claro que son varias las hipótesis que se tejieron sobre el elemento.

“Lo que apareció puede ser un modelo de un elemento que se utilizaba, una especie de rodillo pero más complejo que se usaba para levantar las cadenas de los barcos, no de los barcos de guerra sino de los mercantes. Se trataría de una maquina para levantar cadenas de un barco mercante”, explicó el científico que conduce el equipo que trabaja en el sitio de la Batalla de la Soberanía.

Además, detalló: “Es una máquina bastante compleja que tiene madera y hierro y algunos engranajes. También tiene dos tramos pequeños de cadena cuyos eslabones miden ocho centímetros y tienen contretes”.

Respecto de qué época es la pieza y las conjeturas que se trazaron respecto de si corresponde a la Batalla de Vuelta de Obligado de 1845 entre las tropas de Lucio Mansilla y las anglo-francesas, Ramos detalló que se consideraron “varias cuestiones”: “Primero en qué lugar fue hallado este aparato. Si consideramos las líneas en las que fueron tiradas las cadenas, esto es mucho más al norte. No hubo hundimientos de barcos mercantes en la batalla y suponemos que puede ser alguna embarcación de la época de la batalla. Pero es probable que por la ubicación sea un barco que no tiene ninguna relación con la Batalla”.

“No todo lo que se encuentra en Vuelta de Obligado corresponde a la Batalla” Mariano Ramos

Sin embargo, aclaró que no se descarta ninguna hipótesis y que compararán las cadenas que tiene el aparato con las de la Batalla: “Las que encontró López en agosto de 2020, que nosotros extrajimos en noviembre, esos eslabones no tienen soldadura sino que están unidos a martillazos. No había por entonces soldaduras como conocemos en esta época. Los contretes están puestos a presión”.

El responsable del equipo de investigación de la Universidad Nacional de Luján sostuvo que lo encontrado les “interesa” y explicó que “no todo lo que se encuentra en Vuelta de Obligado corresponde a la Batalla”. “Es un pueblo que tuvo un puerto entre 1896 y 1952, se instalaron muelles, circularon barcos y hubo un hotel, entre otros cosas. Había mucha gente que vivía en Obligado, algunos habla de más de 2 mil personas”, añadió.

Por último, precisó que el elemento “podría restaurarse” pero depende del “grado de descomposición de la madera y el metal” y, también, de “garantizar la conservación” que “sale caro”. Por eso, precisó dónde será resguardado: “Vamos a buscar un medio lo más parecido a donde estuvo tanto tiempo inserto, que fue en el agua y tapado por el limo del lecho del río. Lo vamos a enterrar en las zanjas que nosotros hicimos en su momento buscando baterías de la Batalla. Vamos a marcar el lugar para si alguna vez tenemos un museo del puerto donde guardarlo”.