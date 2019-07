María Eugenia Vidal saludó a través de APA por los 112 años de San Pedro Ciudad, como hizo Macri el año pasado

Tal como hizo el presidente Mauricio Macri el año pasado, para este aniversario 112 de la declaración de San Pedro Ciudad, APA Radio San Pedro, la primera emisora instalada a nivel local fue la elegida por las autoridades gubernamentales para saludar a los sampedrinos. En esta oportunidad, el saludo estuvo a cargo de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

La entrevista comenzó alrededor de las 10.45, en el marco de programa En Contacto, que conduce César Rotundo. Durante alrededor de nueve minutos, la gobernadora saludó a los sampedrinos y se refirió a temas relacionados con la economía y la educación.

"Feliz cumpleaños a todo San Pedro, feliz aniversario", dijo Vidal y aseguró que esa "es una de las ciudades más lindas de la provincia, muy linda". La gobernadora recordó sus pasos por este territorio. "Siempre que he ido he tenido un encuentro muy lindo con los vecinos, desde antes de ser gobernadora, cuando era candidata y recién empezaba a caminar".

"Como tantos otros bonaerenses he ido con mi familia a pasar un fin de semana, hace algunos años, porque es un lido paseo para hacer con la familia", dijo y elogió al intendente Salazar: "Estoy contenta de saber que con Cecilio y con todo equipo con el que trabajamos ahí ver que avanza y empieza a crecer".

"La prioridad es recuperar el trabajo, San Pedro tiene enormes potencialidades, no sólo con el turismo sino también desde su tradicional producción de cítricos. Las economías regionales tienen una gran oportunidad de desarrollarse a partir del trabajo que está haciendo el presidente con los países de nuestros abuelos, que vinieron a desarrollarse acá porque en Europa la situación estaba difícil, es un buen ida y vuelta que ahora sea Europa la que nos abra las puertas para que nosotros les vendamos nuestro trabajo, y las economías regionales van a ser de las más beneficiadas por este acuerdo, y San Pedro, por supuesto, no queda afuera de eso", aseguró.

"Las dificultades no empezaron hace tres años, estaban ahí cuando llegamos. El cambio, para empezar, es que no los escondemos bajo la alfombra", sostuvo en relación al rumbo de la economía y agregó: "Para resolver los problemas hay que reconocerlos y hay que estar cerca".

"A mí las dificultades no me las cuenta nadie, yo recorro la provincia todos los días. En San Pedro he estado en varias oportunidades, y en cada oportunidad, más allá de las reuniones y encuentros que hemos tenido con Cecilio, vamos a cada uno de los temas", indicó.

En ese sentido, detalló: "El problema son las pymes, como hacemos desde el banco Provincia, estamos ofreciendo la mitad de las tasas para descontar cheques, para poder invertir en capital de trabajo, estamos bajando los impuestos, bajando ingresos brutos, porque cada vez que bajamos impuestos sabemos que es una oportunidad para que el que produce genere trabajo".

"Estamos del lado de los que más necesitan, más familias han podido acceder a la asignación universal por hijo, que no ha quedado rezagada en relación a la inflación, más el programa de un vaso de leche por día en la provincia, más el desayuno y la merienda para todos los chicos que van a todas las escuelas públicas, eso para acompañar el momento difícil", dijo sobre algunas medidas tomadas para paliar la situación.

"Pero lo importante es trabajar para salir del momento", aseguró y señaló: "Yo siento que la inflación empieza a bajar, de a poco, muy lentamente, pero empieza a bajar, y eso nos da tranquilidad a todos, porque vivir yendo al supermercado cada día, cada semana, viendo que los precios suben, eso genera mucha intranquilidad".

"Hoy con los precios esenciales sabemos que hay productos que se van a mantener por seis meses en el mismo precio, de la misma manera congelar las tarifas, que la gente sepa que la factura de luz de este mes va a ser la misma que la del mes que viene, todo eso va acompañando y ayudando a salir de una crisis que no negamos, que fue difícil y que estamos ahí para acompañar todos los días", explicó la mandataria.

César Rotundo le preguntó por qué quiere volver a ser gobernadora, cargo para el competirá en las próximas elecciones por el frente Juntos por el Cambio. "Yo elegí esta provincia para vivir hace 18 años, es mi lugar, el lugar de mis hijos", respondió.

"Yo soy de Morón, en el conurbano, hace 18 años me vine a vivir a la provincia, primero a La Matanza, a una casita que tenían mis viejos, en calle de tierra, ahora me pude comprar, después de muchos años, con un crédito, una casa propia, y cuando comencé a dar las peleas que había que dar contra la policía corrupta, contra los narcos, contra el juego ilegal, los barravrabas, me tuve que mudar a una base militar", detalló.

"Sigo en Morón y quiero que mis hijos se queden acá y tengan un futuro mejor, no sólo mis hijos sino todos los chicos de la provincia, por eso ahora, no sé si ya llegó a San Pedro, quiero que las escuelas primarias tengan robótica y programación en todos los dos últimos años, porque los trabajos que van a tener nuestros hijos van a ser con robots y los tenemos que preparar para eso", agregó.

Al respecto, también consideró: "Seguramente muchos vecinos de San Pedro se acuerdan, a mí cuando era chica, en mi casa, me lo decían: si no terminás la secundaria no vas a conseguir trabajo, y hoy aunque termines la secundaria no conseguís trabajo, porque esa primaria, esa secundaria no te preparan para el trabajo, no solamente se trata de recuperar el trabajo que perdimos hoy sino que nuestros hijos tengan un buen trabajo, que lo tengan garantizado, que les paguen bien, y para eso tienen que estar bien educados".

"Hemos cambiado la currícula de primaria, la hemos actualizado, lo mismo la de jardín, vamos a hacer lo mismo con la secundaria, son 6.200 escuelas que están en proceso de reforma del secundario para que los chicos estén mejor preparados para el futuro, para aprender cómo funciona el mundo", finalizó la gobernadora, antes de terminar la entrevista.