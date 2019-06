Marcos Barlatay se despidió de Sportivo Baradero: "Es un ciclo terminado"

Marcos Barlatay dejó de ser el director técnico de la primera división de Sportivo Baradero y comunicó su decisión el domingo a través de sus cuentas personal de la red social Facebook post derrota frente a General San Martín en la última fecha del Apertura para Primera A de la Liga Sampedrina (LDS) en el que se equipo se coronó campeón una jornada antes.

Concluido el duelo el exentrenador de Mitre explicó su decisión a Mundo Baradero donde admitió que los estaba "pensando" que quería "terminar el torneo siendo campeón y clasificando al equipo al Torneo Regional 2020": "Por sexto año consecutivo el club va a jugar un torneo de AFA (N. de R.: Asociación del Fútbol Argentino). No es un hasta luego como años anteriores donde uno donde uno sentía que necesitaba un tiempito y después volvía. En este caso hablé con ellos y fui claro, no es ese el mensaje. Siento que el momento acá este agotado".

Además, sostuvo que su determinación "no quiere decir que no vuelva a dirigir o que no vuelva a dirigir" al Lobo porque entiende que los "objetivos y proyectos" se renuevan. Y aclaró: "No me alejo del fútbol, esto es un ciclo terminado".

Por último, hizo un análisis de su segundo ciclo en la entidad que inició en 2014 donde, "prácticamente sin parar", ganaron "mucho" al igual que en "proceso anterior". "Hoy es momento de alejarme y que el club empiece a buscar un nuevo nombre para esta nueva etapa que viene", cerró.

Aunque hasta el momento sólo Barlatay se despidió de Sportivo, también podría hacerlo la Subcomisión de Fútbol que preside Luis "Bocha" Dulbecco. Con el pasaje al Torneo Regional 2020, el Lobo tendrá el próximo semestre para rearmarse y encontrar un reemplazante para su banco de suplentes.