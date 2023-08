Mansa Lyfe: el Gobierno no decidió si explotará el complejo turísico o lo concesionará otra vez

El intendente aseguró que la Federación de Luz y Fuerza tomó la decisión de no prorrogar el contrato que venció a fines de junio, tras 30 años de concesión. "Me hubiera gustado que siguieran, pero no desean eso y decidieron dejar los predios", dijo Salazar a La Opinión y asguró que aún no resolvieron si el Municipio explotará el complejo o lo tercerizará.